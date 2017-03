QUE DEBE DE LLEVAR UN KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DESASTRES EN MÉXICO?

Por: @JulioManueco

Hoy 19 de Septiembre de 2015 se conmemoran los 30 años del temblor de 1985, tendremos el simulacro

más grande que se haya realizado en América Latina y sin duda la previsión es la mejor acción, en

AnalogovsDigital.com como saben somos 100% de la cultura Digital y nos tocó hacer “La Nota Ñoña”

para el programa de ROCKOTORREANDO del @AlkachofaOrtiz, que podrás escuchar todos los

Sábados de 5:00PM a 7:30PM horario centro México por RadioAPyT.com

Ya entrados en el tema, escuchamos por todos lados siempre que debemos tener un

“KIT DE EMERGENCIA”, sin embargo por un lado no nos dicen que debe de llevar

y los que nos dicen lo que debe de llevar de pronto no está adecuado “REGIÓN 4”

es decir para México, por lo que en base a mi corta, mucha experiencia y sobre todo

a que he estado expuesto a diferentes situaciones de desastres como voluntario en

protección civil por ejemplo en las inundaciones en la Delegación Álvaro Obregón

en la Ciudad de México cuando la temporada de lluvia rebasa las zonas de

asentamientos irregulares se vuelven trampas de agua y lodo y de igual manera

en la Huasteca Veracruzana que de igual manera las inundaciones arrasan

poblados enteros por el Río Panuco, con condiciones del crecimiento del río,

lodo fangoso, falta de alimentos, te permiten crear soluciones creativas y

tomar mano de todo lo que pueda servir.

PRIMERO:

El case, o el maletín, o la maleta del “Kit de primeros auxilios” es tan

importante como todo su contenido, les explico 3 puntos principales

y luego se los comento:

A.- La maleta, Case, o maletín de primeros auxilios debe de

ser hermética, a prueba de agua

Muchos preguntaran que si no es lo mismo y la respuesta es NO!, por qué? Bien, la parte

de que sea hermética te ayudara si estas en una zona de mucha humedad a que no se

trasmine y cree hongo y eche a perder todo su contenido, la parte de que sea a prueba de

agua obvio no dejara que el agua se filtre, por ejemplo hay telas como la “Lona Tiburón”

y/o con otros nombres en el mercado que es una lona a prueba de agua que es el material

que tienen las de los socorristas que permite además que floten, las pueden conseguir en

ALI BABA, MERCADO LIBRE, o donde vendan artículos para militares en su región cercana,

sin embargo les dejamos algunas links y recuerden no escatimar en esto, ya que guarda un

verdadero tesoro dentro este case que en caso de un desastre su valor es inestimable!

LINK: LA MALETA, CASE, O MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS! http://goo.gl/Qyp84T





B.- Es súper importante NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

Sé que suena hasta alarmista, pero no olviden que los niños son curiosos, entiende que

una maleta así puede llamar demasiado su atención, puede ser realmente irresistible para

la imaginación y la tentación de un niño, para los juegos de un niño seria de ensueño, pero

también un gran peligro por el contenido, piensa 2 veces y después una tercera QUE NO

ESTE AL ALCANCE DE UN NIÑO y así evitaras un accidente serio, hay sistemas de ganchos

de escalada que puedes conseguir en MARTI la tienda de deportes en todo México o en

tiendas de ESCALADA que te podrían ser muy útiles ya que podría desprenderse

fácilmente para cualquier adulto y difícil para cualquier niño.

C.- La UBICACIÓN del Kit de Primeros Auxilios, maleta, case o

maletín debe de ser estratégica.



Sé que todos me dirán que Si, sin embargo el lugar más practico es cerca y/o al lado de

puerta, si bien ya hicieron una inversión importante en la compra de todo lo que

representa el Kit de primeros auxilios seria INÚTIL el no tenerla a la mano, o tenerla

guardada en la alacena, o que tu esposa casi te golpea por que no combina con el Feng

Shui de la casa, te lo digo y te lo repito, aunque no combine con las cortinas, es importante

este accesible a la mano y presente para todos, como te las ingenies para que este ahí es

importante para la buena convivencia en tu casa, pero el hecho que este VISIBLE Y A LA

MANO ES PRIMORDIAL, piensa eso antes de cualquier cosa!

Ok ahora si, vamos con todo:

QUE DEBE DE LLEVAR UN KIT DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE DESASTRE.

Se que este artículo, tanto como la capsula

se alargaron y agradezco al conductor de

radio en jefe del programa “Rockotorreando”,

@AlkachofaOrtiz por el espacio y a nuestros

amigos del Periódico El Día, sin embargo

antes de entrar en materia al contenido hay

que tener algunas previsiones importantes:

PREVISIONES IMPORTANTES ANTES DE ARMAR TU KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

Es importante definir en qué zona te encuentras del país, en este caso específico de

México ya que contamos con más de 5 diferentes por lo que es importante adecuar

lo que incluyes en tu Kit de primeros auxilios, si bien es genérico y se ocupa para

toda ocasión lo que lleva, habrá cosas que puedes incluir, según tu región que

seguro te será útil.

Por otro lado es importante observes muy, muy de cerca los medicamentos que usen

en tu familia, como ancianos, niños, alergias específicas (documentarlas), diabetes,

asma, hipertensión, etc.. Es básico que incluyas adicional a lo que les pongo todo lo

que puedas requerir, esta sencilla acción será la diferencia!

QUE DEBE DE LLEVAR UN KIT DE:

PRIMEROS AUXILIOS PARA SUPERVIVENCIA DE DESASTRES EN MÉXICO?

Mantas Isotérmicas de última tecnología

Link: http://goo.gl/TRKbiH

Botiquín de primeros auxilios

(Todo mundo lo menciona pero nadie te especifica que debe llevar, más abajo les diremos a detalle)

Alimentos de larga vida con altos contenidos calóricos

(@YevoDF en Twitter o con el Sr. Jorge Eduardo Pavón @Gorkaii Distribuidor Master)



Pilas recargables

Nota mental, se que esta demás, pero procura tener las pilas adecuadas para lo que incluiste

en tu Kit de primeros auxilios, digo como dato técnico!

Cargador de pilas Solar, de dinamo y de luz

Link: http://goo.gl/dJyTY2

Lámpara Sorda, les sugiero esta con sistema de Dinamo de la marca Eton

Link: http://goo.gl/GA21Ry





Radio AM FM y usb, la marca no es importante puedes adquirir cualquiera a tu

alcance, sin embargo te recomiendo mucho Eton, es un poco más costoso que

cualquier otro, pero están diseñados para una situación extrema y realmente

te serán útiles!

Link: http://goo.gl/VOO23m





1 usb con toda tu documentación personal escaneada y el historial médico de tu familia.

Es importante que tu USB o memoria externa sea contra golpes y agua de ser posible,

esto no la hará infalible, puede fallar, sin embargo será más difícil que suceda esto si

compras una de uso pesado! De paso si ya los escaneaste mandátelos por correo,

nunca está de más, como lo comentamos en reportajes anteriores puedes acudir con

nuestros amigos de ROY MEMORY www.roymemory.com.mx ellos te pueden asesorar,

en el tipo de almacenamiento y dispositivo que necesites, con marcas de calidad y a

precios muy accesibles, recuerda que cuando pasa un desastre o simplemente lo

necesitas, sale más caro NO TENERLO

Link: http://goo.gl/vxY16Y

Los Pasaportes originales y actas de nacimiento de toda tu familia.

Puedes comprar un porta documentos contra agua y polvo, los puedes comprar en

línea hay muchos tipos, la parte más importante es que sean HERMÉTICOS,

te dejamos el Link: http://goo.gl/GoW2dQ





Navaja suiza

Esta es una verdadera herramienta que te puede servir para mucho, incluye un

cuchillo y varias herramientas con desarmador, tijera, lima, abrelatas, te

recomendamos el modelo HANDYMAN no. de artículo 1.3773 aquí te

dejamos la página oficial de Victorinox con su listado de tiendas

Link: http://goo.gl/1RMkeb







Pedernal

Es barra de mezcla mineral con magnesio produce una chispa de 3000ºC que

permite encender un fuego sin problemas con la humedad y los fósforos o

encendedores de gas. Permite más de 3000 veces de encendido. Práctico

para camping, trekking, caza, montañismo y todas las actividades al aire

libre, lo puedes conseguir como pulsera también.

Link: http://goo.gl/4u9jOS

¿Qué necesito en mi Kit o equipo de primeros auxilios?

Aquí hay una lista de algunos suministros que todo kit de primeros auxilios debe contener.

Apósitos y vendajes:

25 curitas adhesivas de distintos tamaños (nombres de marca: Band-Aid, Curad u otras)

5 almohadillas de gasa estéril de 3 x 3 pulgadas (7,5 cm x 7,5 cm)

5 almohadillas de gasa estéril de 4 x 3 pulgadas (10, cm x 7,5 cm)

Rollo de gasa

Antifaz o almohadilla para cubrir los ojos

Rollo de cinta dérmica adhesiva

Vendas elásticas (nombres de marca: ACE, Coban u otros) para vendar lesiones

en la muñeca, codo, tobillo y rodilla (de 3 a 4 pulgadas de ancho)

en la muñeca, codo, tobillo y rodilla (de 3 a 4 pulgadas de ancho) 2 vendajes triangulares para vendar lesiones y hacer cabestrillos para los brazos.

Bolas de algodón estériles y aplicadores con punta de algodón

Ligas para torniquete

Cubre bocas



Equipo y otros suministros:

2 pares de guantes de látex o que no sean de látex (deben usarse en cualquier

momento en que usted tenga riesgo de entrar en contacto con sangre o con

cualquier tipo de líquido corporal).

momento en que usted tenga riesgo de entrar en contacto con sangre o con cualquier tipo de líquido corporal). Compresa fría instantánea

5 nodrizas (ganchos de seguridad) para asegurar cabestrillos y vendajes

Perilla de succión o cualquier otro dispositivo de succión para enjuagar las heridas.

Férula de aluminio para dedos

Jeringa y cuchara para administrar dosis específicas de medicamentos.

Termómetro

Pinzas para remover garrapatas, aguijones de insectos y pequeñas esquirlas.

Tijeras para cortar gasa

Barrera de respiración para administrar RCP

Cobija térmica

Desinfectante para las manos (líquido o impregnado en paños)

Manual de primeros auxilios

Lista de números para llamar en caso de emergencia



Medicamentos para cortaduras y lesiones:

Solución o paños impregnados con antisépticos tales como agua oxigenada,

povidona yodada (un nombre de marca: Betadine) o chlorhexidina

(un nombre de marca: Betasept)

povidona yodada (un nombre de marca: Betadine) o chlorhexidina (un nombre de marca: Betasept) Ungüentos antibióticos (nombres de marca: Neosporin, Bactrobanz) que

contienen ingredientes tales como bacitracina o mupirocina.

contienen ingredientes tales como bacitracina o mupirocina. Agua estérilizada o solución salina estéril tal como solución salina para lentes de contacto.

Solución de Calamina para picaduras de insectos

Crema de hidrocortisona, ungüento o loción para la comezón



Otros medicamentos:

Medicamentos para la fiebre y el dolor; por ejemplo aspirina, acetaminofeno

(un nombre de marca: Tylenol) o ibuprofeno (nombres de marca: Advil y Motrin).

Nota: No les dé a los niños ni a los adolescentes aspirina

puesto que el uso de ésta se ha asociado con una enfermedad potencialmente

grave llamada Síndrome de Reye.

(un nombre de marca: Tylenol) o ibuprofeno (nombres de marca: Advil y Motrin). Nota: No les dé a los niños ni a los adolescentes aspirina puesto que el uso de ésta se ha asociado con una enfermedad potencialmente grave llamada Síndrome de Reye. Antihistamínico (un nombre de marca: Benadryl para tratar las alergias y la hinchazón,

Descongestionantes para tratar la causa de la congestión nasal

Medicamentos anti náuseas (anti-eméticos) para tratar el mareo y otros tipos de náuseas.

Medicamento antidiarréico

Medicamento antiácido para tratar el malestar estomacal

Laxante para tratar el estreñimiento

Piense en cualquier tipo de necesidades especiales que existan en su familia tales como aquellas

comunes entre los ancianos o los niños al igual que en las alergias y enfermedades.

Añada suministros para estas condiciones a medida que los vaya necesitando. Además,

asegúrese de rellenar su equipo con cualquier suministro que usted haya agotado o que puede haber caducado.

¿Cómo usar la Manta Isotérmica color plateado y dorado de manera correcta?

Uso de la manta térmica ante una emergencia

La manta térmica es un artículo de emergencia básico en el botiquín de

primeros auxilios cuando vamos a la montaña. El material del que están hechas se

puede utilizar tanto para retener el calor corporal como para bajar la temperatura.

Es importante saber bien esta técnica de supervivencia para no equivocar el lado de la manta térmica.

Para entrar en calor

Si te encuentras en una situación de hipotermia. Si tienes un accidente en la montaña, en la nieve, escalando o en

cualquier situación en la que no tienes acceso a un médico o mientras esperas un rescate. En estos casos la parte

plateada de la manta térmica tiene que ir pegada al cuerpo y la dorada hacia el exterior. Recuerda tapar la cabeza

ya que es por donde más calor perdemos.



Para bajar la temperatura

Si tienes fiebre, un golpe de calor o quieres protegerte del sol, la parte dorada de la manta térmica tiene que ir

hacia el cuerpo y la plateada hacia el exterior.

Consejos

Lleva una manta térmica para cada persona (si es posible siempre lleva más)

siempre en tu Kit de primeros auxilios a lo Mañueco

Para que la manta sea más efectiva envuelve todo el cuerpo con ella

Si se la colocas a un herido intenta fijar la manta con algún accesorio para que no

se le mueva con los desplazamientos o el viento,te recomiendo cinta plateada.

Si estás en la nieve y se mojó la persona, retira la ropa mojada y pon ropa o

alguna tela seca debajo de la manta térmica para

que no esté en contacto directo con la nieve

Otros posibles usos

Es un material útil para señalar tu localización en situación de rescate

Para hacer un refugio o vivac improvisado, tanto para el suelo como para el techo

Para protegerte de la lluvia

Como reflectante si tienes que hacer un tramo de carretera andado y no llevas señalización

Tapar ventanas en los refugios o zonas por donde entre luz o frío

Por ultimo ademas de agradecerles la atención de leerme y su paciencia es muy importante comentarles que

todo esto es inútil si no sabemos como usarlo, es importante estar capacitados, en todo México te puedes

acercar a cualquier oficina de PROTECCIÓN CIVIL y podrás obtener asesorías gratuitas, la mejor acción

es la previsión y no olviden escuchar la capsula y ponernos si les gusto o no, así como escuchar nuestro

programa de ANALOGOvsDIGITAL.com todos los Miércoles de 10:30PM a 12:00PM Horario Centro

México, por Radio APyT.com

Por: @JulioManueco