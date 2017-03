NUEVO ROMANCE DE DEH ALVES, TRANQUILIZARA A YASIEL PUIG DE DODGERS DE LOS ÁNGELES?

Los paparazis están más atentos que nunca, la guapa modelo Brasileña Deh Alves quien arranca suspiros en el mundo de los deportes, ha denotado que no solo el Futbol Soccer es lo suyo, siendo asidua fan del Real Madrid o Madridista de corazón, ahora en sus recientes vacaciones en Colombia, fue vista muy bien acompañada por la joven promesa cubana, el jugador de beisbol Yasiel Puig, de los Dodgers de Los Ángeles, la más reciente adquisición de Dave Roberts consiente de los múltiples problemas del carácter del jugador que no han sido los más afortunados últimamente con la supuesta situación de violencia domestica tras empujar a su hermana, que sea visto muy presionado por su compañeros de equipo, la prensa y gente cercana a el que no están muy de acuerdo con su proceder, sin embargo fue visto en las costas de Colombia muy desenfadado, disfrutando de la bella compañía de la guapa modelo que al parecer ha robado más que sus miradas, Deh Alves además de poseer un cuerpo escultural gracias al ejercicio se le ve muy contenta y animada con el jugador, será posible que ella haga el cambio en la actitud del jugador? Después de tener un bajo desempeño el ahora promesa de las Dodgers seguro regresara con nuevos bríos y quién sabe si con novia o nueva prometida?

Estos son algunos comentarios de Dave Roberts:

“No hemos encontrado la fórmula para hacer que los jugadores cubanos que llegan a Dodgers o a otros equipos de las Grandes Ligas encuentren la a manera de asimilarse a nuestra cultura”, dijo. “No les hemos enseñado lo que deben de hacer para ser unos buenos compañeros de equipo. Es una experiencia muy diferente jugar beisbol en Cuba que en Estados Unidos. Como industria debemos hacer un mucho mejor trabajo en ese aspecto, pero eso tampoco debe de servir como excusa para ningún pelotero”.

Friedman no descartó la posibilidad de realizar un cambio con Puig.

“Tengo la responsabilidad de tener la mente abierta y tengo la responsabilidad poner el mejor equipo que pueda en el campo de juego y si eso conlleva hacer movimientos para traer al equipo mejor talento y sostener el camino del éxito, eso es lo que haré”, advirtió.